‘Kur'an'ı yakmayı durdurun’ protestosuna polis müdahale etti

Bu zamana kadar kutsal kitabın yakılmasına tepkisiz kalan İsveç polisi, ‘Kur'an'ı yakmayı durdurun’ protestosu düzenleyenlere müdahale etti.

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Türkiye’nin uzun süre NATO’ya girmesi için onay vermediği İsveç, şu sıralar sadece Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları ile anılıyor.

Her ne kadar hükümet sözcüleri ‘imajımız zedeleniyor’ derken, somut bir adım atarak bu provokasyonlara engel olmuyor.

Sadece İsveç değil, Danimarka da aynı saldırılarla İslamiyet düşmanlığı sergiliyor.

Yine Irak asıllı provokatör sahnede...

Türkiye’nin de dahil olduğu birçok Müslüman ülkenin kınamasına rağmen bu gösteriler, imzalı ve onaylı bir şekilde sürdürülüyor.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların mimarlarından biri olan Irak asıllı Salwan Momika, bu kez parlamento binası önünde kutsal kitabı hedefine aldı.

İslam dini ülkede yasaklanana kadar provokasyonlarına devam edeceğini söyleyen ve İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı.

Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi

İslam'a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

Momika, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi.

Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.

"Kur'an'ı yakmayı durdurun" tepkisi

Bölgede toplanan ve sosyal medyada üzerinden örgütlenen "Kur'an'ı yakmayı durdurun" isimli grup, Momika ve Najem'e tepki gösterdi.

İsveçli aktivistler tarafından kurulan grubun üyeleri, itfaiye erlerinin baretlerinden giyerek, "Irkçı eylemi durdurun" sloganları attı.

Göstericilerden birinin Momika'yı engellemeye çalışmasına polis sert tepki gösterdi.

İsveç polisi tepki gösteren kişiye müdahale etti

Polis memurları üzerine kapaklandıkları göstericiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Provokasyon sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najem'e, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 150 polis eşlik etti.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı başlattı

Her şey Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla başladı.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.