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Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki! Mümkün değil

Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki! Mümkün değil

Memur ve memur emeklisi için hükümetin ilk zam teklifi 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 olarak belirlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın"Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. " dedi.

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Memur ve memur emeklisi için yapılacak zam teklifinin ilk görüşmesi bugün yapıldı. Görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan "2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum." dedi.

Bu açıklamanın ardından Memur-Sen Genel Başkanı değerlendirmede bulundu. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklifi değerlendirdi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir" diyerek gelen teklifin, Merkez Bankasının enflasyon tahmininin 10 puan altında olmasını kabul etmediklerini de belirtti.

Revize edilmeli

Ali Yalçın şöyle devam etti: Önümüzde süreç var, teklif revize edilmeli. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı.

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