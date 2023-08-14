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Ankara'da camide skandal! Görüntülere tepki yağdı, yönetmen kendini bakın nasıl savundu...

Ankara'da camide skandal! Görüntülere tepki yağdı, yönetmen kendini bakın nasıl savundu...

Bilal Kısa ve ismi bilinmeyen bir modelin Kocatepe Camii'nde çektiği skandal görüntüler büyük tepki çekti. Çekimi yapan yönetmen tepkiler sonrası pişkin bir şekilde kendini savundu.

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Ankara'nın en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii, ibadet eden milyonlarca vatandaşa kapılarını açıyor. Öte yandan sosyal medyada camide çekilen görüntülerle bir skandala imza atıldı.

Bilal Kısa isimli yönetmen ve gerçek adı bilinmeyen bir model, Kocatepe Camii'nde çektiği görüntülerle dini değerleri ayaklar altına aldı.

Kısa tişört, takke ve tespih ile poz verdi

Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp poz verdi.

"Zıtların büyüsü"

Camide verilerek dini değerleri ayaklar altına alınan görüntüler 'zıtların büyüsü' ifadesiyle sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden İngilizce olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tespih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor.

Yönetmen kendini böyle savundu...

Öte yandan sosyal medyadan binlerce tepkinin yağdığı görüntülere yönetmen Bilal Kısa'dan skandal bir savunma geldi. Kısa tepkilere karşı "Dinle şaka olmaz ama sanat ya sıkıntı yok." cevabını verdi.

Kaynak: Haber7

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