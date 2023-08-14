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İstanbul'da şok olay! Eski büyükelçiye kızı ve damadı ihanet etti: Çalıp yerine sahtesini koydular

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İstanbul'da şok olay! Eski büyükelçiye kızı ve damadı ihanet etti: Çalıp yerine sahtesini koydular

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

İstanbul'da şok olay! Eski büyükelçiye kızı ve damadı ihanet etti: Çalıp yerine sahtesini koydular

Beyoğlu Cihangir'de önceki ay yaşanan olayda, Suriye eski büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın (92) evindeki Burhan Doğançay'ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı.

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İstanbul'da şok olay! Eski büyükelçiye kızı ve damadı ihanet etti: Çalıp yerine sahtesini koydular

Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını tespit etti. 

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İstanbul'da şok olay! Eski büyükelçiye kızı ve damadı ihanet etti: Çalıp yerine sahtesini koydular

Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracılığıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.

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İstanbul'da şok olay! Eski büyükelçiye kızı ve damadı ihanet etti: Çalıp yerine sahtesini koydular

Şahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir'de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi. 

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