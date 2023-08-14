İstanbul'da şok olay! Eski büyükelçiye kızı ve damadı ihanet etti: Çalıp yerine sahtesini koydular
Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...
Beyoğlu Cihangir'de önceki ay yaşanan olayda, Suriye eski büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın (92) evindeki Burhan Doğançay'ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı.
Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını tespit etti.
Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracılığıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.
Şahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir'de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi.