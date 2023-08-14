Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.868,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,12 puan ve yüzde 1,93 değer kazancıyla 7.863,50 puan oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.868,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,50 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile spor oldu.