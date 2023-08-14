Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıfların uyum günleri kaç gün olacak?

Okulların ne zaman açılacağı, yaz tatilinin keyfini süren yüz binlerce öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmasıyla birlikte, okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

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2023-2024 okulların açılış tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yaz tatilinin bitmesine 1 ay gibi bir zaman kala, okul öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Ara tatilller ne zaman?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.