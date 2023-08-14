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Tuzla Tersanesi’nde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

Tuzla Tersanesi’nde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

Son dakika patlama oldu. Tuzla Tersanesi’nde bir geminin atık deposunda patlama yaşandı. Gelen ilk bilgiye göre bir kişi hayatını kaybetti.

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Tuzla Tersanesi’nde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saat 10.30 sularında Tuzla ilçemiz Tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir.

Patlamada bir işçi hayatını kaybetmiş olup, bir işçi de hafif şekilde yaralanmıştır. Olaya itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etmiş, yaralı işçi tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılmıştır” denildi.

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