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Çaldığı banka kartı alışveriş yaptığı dükkanın sahibine ait çıkınca olanlar oldu

Çaldığı banka kartı alışveriş yaptığı dükkanın sahibine ait çıkınca olanlar oldu

BELÇİKA'nın Liege kentinde dükkan sahibi, alışveriş yapılmak istenen banka kartının kendisine ait olduğunu fark ederek hırsızın yakalanmasını sağladı.

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Yerel basında yer alan haberlere göre şüpheli, dükkan sahibinin otomobilinden kapıları açıkken cüzdanını çaldı.

Esnaf, hırsızlığı fark etmedi ancak zanlı, ertesi gün cüzdandan çıkan banka kartıyla bir dükkana girerek alışveriş yapmak istedi.

Kasadaki dükkan sahibi, kartın kendisine ait olduğunu ve çalındığını fark edince şüpheliye belli etmeden polise haber verdi.

Bunun üzerine şüpheli, kısa zamanda yakalandı. Zanlı, Liege savcılığına sevk edildi.

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