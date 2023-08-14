Hatalı teşhis hayatını kararttı! Mide ağrısıyla gitti 'kansersin' denildi sonrası resmen facia...

Mide ağrısı şikayetiyle kliniğe giden 33 yaşındaki Alican Karabuğa'ya yapılan patoloji testine göre kanser teşhisi konuldu. Başka bir hastanede yapılan testte ise kanser bulunamadı İlk raporu dikkate alan doktor, son test sonucunu beklemeden Karabuğa'yı ameliyat etti. İnce bağırsağının tamamı, midesi, safra kesesi ve pankreasının bir kısmı alınan Karabuga'nın kanser olmadığı ortaya çıktı. Talihsiz adam ameliyat sonrası yüzde 60 engelli kaldı.

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İstanbul Ataşehir'de bir eczanede çalışan Alican Karabuğa (33), 15 Aralık 2021'de mide ağrısı şikâyetiyle özel bir klinikte Dr. Metin K.'ya muayene oldu. Hastasının ince bağırsağında bir kitle olduğunu gören Metin K., aldığı doku örneklerini Patolog Dr. Remziye B.'nin çalıştığı özel laboratuvara gönderdi.

25 Aralık'ta Dr. Remziye B. tarafından hazırlanan raporda Karabuğa'nın ince bağırsağında kanserli hücre olduğu belirtildi.

İkinci testte kanser çıkmadı

Bunun üzerine Alican Karabuğa, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde muayene oldu. Vücudunda kanserli hücre olup olmadığını, varsa ne kadar yayıldığını öğrenmek için görüntüleme işlemi yapıldı. Ancak herhangi bir kanserli hücre tespit edilemedi. Sağlıklı olabileceği ihtimali üzerine büyük mutluluk yaşan Alican Karabuğa, sonucu doktoru Metin K.'ya bildirdi.

Ancak Metin K. iddiaya göre, hastalığın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bu sebeple görülemeyebileceğini, mutlaka cerrahi müdahale yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca cerrahi operasyonu her cerrahın yapamayacağını, birçok doktora gidip kafa karıştırmaması gerektiğini ve zor bir cerrahi operasyon olduğundan dolayı bu operasyonu çok sık yapan bir doktora gitmesi gerektiğini de ifade etti. Doktor Metin K., Karabuğa'yı ameliyat için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Ender D.'ye yönlendirdi.

Sonucu beklemeden ameliyat

Prof. Dr. Ender D. ise muayenede Remziye B.'nin raporunu dikkate alarak ameliyat olması gerektiğini söyleyip doktor Metin K.'yı arayarak bilgi aldı. Karabuğa için ameliyat günü belirlendi. Birkaç gün öncesinde ise yeniden doku örneği alınarak incelemeye gönderildi. Aileye bilgi veren Ender D., açık ameliyat yerine sadece özel hastanelerde bulunabilen bir cihazla kapalı ameliyat yapılabildiğini ancak bunun çeşitli komplikasyonları olduğunu, endoskopi gibi bir cihazla bağırsaktaki tümörü kazıyabileceklerini ama bağırsağın delinme riski olduğunu, kanama oluşabileceği ve tümörün tamamen kazınmaması ihtimali olduğunu söyledi.

Sağlığına kavuşmanın çarelerini arayan Alican Karabuğa, Ender D.'nin bilgilendirmesi üzerine kesin çözüm olmayacak ve riskleri bulunan kapalı ameliyat yerine açık ameliyatta karar kılındı. 13 Ocak 2022 için ameliyat günü belirlendi. Ender D., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde incelemeye gönderdiği doku örneğinin sonuçlarını beklemeden bu hastanede Karabuğa'yı ameliyat etti. 8.5 saat süren ameliyatta genç adamın midesinin bir kısmı ile ince bağırsağının tamamı, safra kesesi ve pankreasının bir kısmı alındı.

Suç duyurusunda bulundu

Ameliyat sonrasında hastanede yatışı devam eden Alican Karabuğa, iddiaya göre Ender D.'nin yardımcılarından olduğu belirtilen bir doktora ameliyat öncesi alınan dokuların inceleme sonuçlarının çıkıp çıkmadığını sorduğunda, doktordan sonuçların temiz çıktığını ve boşuna ameliyat olduğuna dair aldığı cevapla büyük bir şok yaşadı. Sonrasında Metin K. tarafından alınan ve özel bir laboratuvarda Remziye B. adlı patoloğun kanserli doku raporu verilen dokularda da yapılan incelemede herhangi bir kanser bulgusuna rastlanılmadı.

Önce kanser teşhisi konularak ameliyat edilen organları alınan Karabuğa, kanser olmadığını öğrenince psikolojik bunalıma girdi. Kanser olmadığı halde ameliyat edilerek sağlığından olan Alican Karabuğa, avukatları M. Emin Gündüz ve M. Can Özel aracılığıyla doktorlardan şikâyetçi oldu ve suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü de Prof. Dr. Ender D. hakkında soruşturma başlattı.

"İki yıldır kabus dolu günler yaşıyorum"

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Alican Karabuğa, "Bana 'Kansersin' denildiğinde şoktaydım. Metin ve Ender hocaya inanarak ilerledik. Ameliyat öncesinde Ender hoca bana tekrar endoskopi yaptı. Ender hoca Metin K.'nın gördüğü yerde bir kitle göremediğini söyledi. Ayrıca ameliyat dışında bir tedavinin daha olduğunu ve risklerini anlattı. Ben de o riskler karşısında ameliyat olmayı seçtim. Ameliyattan sonra, Ender hocanın yaptığı endoskopinin sonucunda kanserli hücre olmadığı belirtildi.

Aceleyle ameliyat olduğumu öğrendim. Ender hoca ile eşim görüştüğünde bize sakin olmamız gerektiğini söyledi ve bir daha onunla görüşmedik. Ben bu ameliyattan sonra yüzde 60 engelli kaldım. Safra kesesi, pankreasın bir kısmı, midenin bir kısmı ve ince bağırsağımın tamamı alındı. Artık çok fazla kusuyorum. Psikolojik tedavi görüyorum. Yaşadığım süreç beni yıprattı. İki yıldır rüyalarımda 20 defa daha ameliyat olmuşumdur. Kabuslarla dolu bir süreç yaşıyorum. Bununla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum" diye konuştu.

"Sonuçlar beklense bu hata yapılmayacaktı"

Alican Karabuğa'nın avukatı Mehmet Can Özel, "Metin K.'nın çalıştığı özel hastanede endoskopi yapılmış. Endoskopide incebağırsakta bir kitle çıkıyor. Metin K. burada bir kanser olduğunu düşünüyor. Burada kritik nokta Metin K.'nın şüphelendiği noktada yapılan biyopsideki parçayı laboratuvarda patolog Remziye B. değerlendiriyor ve "sınırları korunmuş kanser" tanımlaması iddiasıyla rapor hazırlanıyor. Ender D. ise ameliyata karar veriyor ama yeniden parça alıyor. Alınan parçanın sonucu gelmeden ameliyat yapılıyor. Sonuçların gelmesi beklense bu süreçler yaşanmayacaktı. Yapılan hata sonucunda müvekkilim koşamayan, yediğini sindiremeyen ve hemen yorulan engelli bir birey haline geldi" dedi.