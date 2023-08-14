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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

TCDD 42 istasyon operasyon işçisi alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCDD 42 istasyon operasyon işçisi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 işçi alımı gerçekleştirilecek. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, kurumun İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alınacak.

İşçi alımına ilişkin talepler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde 18 Ağustos tarihine kadar yayınlanacak.

İlana başvuracak adaylarda aranan şartlar, TCDD'nin internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yer alacak.

Öte yandan, TCDD'nin Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli il sınırlarında bulunan iş yerlerinde kaynakçı olarak çalıştırılmak üzere 5 eski hükümlü işçi alınacak.

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