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Abdulkadir Selvi'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' yazısı: CHP'de adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak

Abdulkadir Selvi'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' yazısı: CHP'de adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de mahalle delegeleri seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezici bir biçimde kazandığını belirterek, "Eğer il kongreleri de Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanırsa Ekrem İmamoğlu’nun kurultayı kaybettiğinin resmidir" diye yazdı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Seni İstanbul'a aday gösterelim" mesajı verdiğini kaydeden Selvi, "İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’nda adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’nun adaylığını engellemeyi göze alamayacak. Sonuçta Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kılıçdaroğlu kazanıyor imamoğlu kaybediyor

CHP’de, mahalle delegeleri seçimini ezici bir çoğunlukla Kılıçdaroğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da bile bir varlık gösteremedi. Dün Ankara’da, CHP’nin kalesi olan Çankaya’nın ilçe kongresi vardı. Kılıçdaroğlu sildi, süpürdü. Eğer il kongreleri de Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanırsa Ekrem İmamoğlu’nun kurultayı kaybettiğinin resmidir. Bu durumda Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayabilir. Benim gözlemim İmamoğlu’nun aday olmayacağı yönünde.

İmamoğlu’na mesaj

Kılıçdaroğlu da buna razı. İmamoğlu’na, ‘Gel anlaşalım, sen genel başkanlık yarışına girme, ben de seni İstanbul’a aday göstereyim’ diye mesaj veriyor.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’nda adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’nun adaylığını engellemeyi göze alamayacak. Sonuçta Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak.

İmamoğlu kaybedebilir

Ama seçimi kazanabilecek mi? Orası kesin değil.

AK Parti iyi bir aday çıkardığı takdirde Ekrem İmamoğlu seçimi kaybedebilir.

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