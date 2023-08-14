İşte İYİ Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye Başkan adayları! Mart 2024 seçimi pazarlığı

İYİ Parti, Millet İttifakı ortağı olarak 2019 seçimlerinde işbirliği yaptığı CHP ile Mart 2024 seçimlerinde tekrar ortaklık için el artırdı. İYİ Parti kulislerinde İYİ Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir için aday göstermeye hazırlandığı isimler konuşulmaya başlandı. İşte İYİ Parti kulislerinde konuşulan o isimler...

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İYİ Parti'de Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP ile ittifak için pazarlık kapısı yukıradan açılıyor. İYİ Parti masada elini daha kuvvetli hale getirmek için İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını belirledi. CHP ile bu üç il için anlaşma sağlanırsa, İYİ Parti iki büyükşehir belediye başkanlığını istemeye hazırlanıyor.

'Sakın CHP ile bir araya gelmeyin'

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu'nda Millet İttifakı ve CHP ile tüm bağların koparılmasını isteyenlerin artık açıktan konuşmaya başladıklarını belirten Sözcü yazarı İsmail Saymaz, konuştuğu İYİ Parti Milletvekili'nin ismini vermeden "Seçmenimiz aman CHP ile bir araya gelmeyin' diyor" dediğini belirtip şunları yazdı:

İşte İYİ Parti'nin büyükşehir adayları...

"İYİ Parti Milletvekili bu kapsama Ankara ve İstanbul dahil olduğunu söylüyor. "Değil İstanbul, Saruhanlı'da bile aday göstermezsen CHP'nin ortağı sayılıyorsun" diyor. O kadar ki, İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşat Zorlu, İzmir'de Ümit Özale'nin isimlerinin konuşulduğunu söylüyor."

Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur!

"Kaybettiren olmakla suçlanacakları"nı hatırlattığı İYİ Parti Milletvekili'nin cevabını da Saymaz köşesine şöyle aktardı: "Hiç umurumuzda değil. CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur?" İYİ Parti'nin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı ada çıkaracağını sanmadığını belirten Saymaz, İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'a Mersin ve Adana'yı isteyebileceğini yazdı.