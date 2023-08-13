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Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları kavga etti! Torbacı silahla taradı 1 ölü, 4 yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları kavga etti! Torbacı silahla taradı 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP’te uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahıslar ile mahalleli arasında yaşanan kavgada, torbacıların silahla taradığı mahalleliden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Gaziantep’te uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahıslar ile mahalleli arasında yaşanan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay, Bozoklar Mahallesi Kaptan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede uyuşturucu satan şahıslarla mahalleli arasında tartışması yaşandı.

Torbacı silahla ateş açtı

Tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı kavgaya dönüşürken, torbacı olduğu iddia edilen bir şahıs pompalı tüfekle araçtan mahalleliye rastgele ateş etti. Olayda 4 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken 1 kişi ise yaşanan arbede sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaçan torbacılar aranıyor

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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