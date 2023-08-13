Okul öncesi (ana sınıfı) uyum haftası hangi gün başlayacak? MEB uygulama takvimi

Anaokulları ne zaman açılacak? 2023-2024 yılı okulların açılış tarihine az bir zaman kala anaokulu eğitim tarihleri de merak ediliyor. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler eğitim ve öğretim hayatına adım atacak. Normal eğitim haftasından bir hafta erken başlayan anaokulları için uyum haftası tarihi netlik kazandı. Peki anaokulu ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

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Anaokulu açılış tarihi, Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı uygulama takvimini paylaştı. Buna göre uyum haftası kapsamında ana sınıfı (okul öncesi) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bir hafta erken başlayacak. Peki Anaokulları ne zaman açılacak 2023? Okul öncesi (ana sınıfı) uyum haftası hangi gün başlayacak? İşte takvim bilgisi...

Anaokulları ne zaman açılacak?

MEB tarafından paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalacağını açıkladı.



Ara tatil tarihleri

MEB’in 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şöyle:

1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023

1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024