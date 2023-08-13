Fenerbahçe, Fred'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti...

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Abone ol

Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha Fred'in transferini açıkladı. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

Fenerbahçe ayrıca, Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksit halinde 9 milyon 743 bin euro ödeneceğini açıkladı. 30 yaşındaki orta saha, 35 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."

"Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oldum"

İmzaların atılmasının ardından konuşan Brezilyalı futbolcu, Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer olduğunu belirtti. Fenerbahçe tarihinin bir parçası olmak istediğini vurgulayan Fred, şunları söyledi:

"Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum. Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum. Brezilya Milli Takımı'nda 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Başkana, Mario Branco’ya, Okan Özkan’a ve bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum."

Selahattin Baki: Bu işi bozmaya çalıştılar

Selahattin Baki: "Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, çünkü orada dostlarımız var, Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hep söylüyorum; Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Ailemize hoş geldin Fred!" başlığıyla videolu paylaşım yapıldı:

Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'ın listesindeki Fred ile ilgili bir göndermede bulunarak, "İsteyenler için bir Fred daha var" paylaşımını yaptı.