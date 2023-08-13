30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

Ağustos ayının ilk haftası geride kalırken vatandaşlar, bu ay kutlanacak Zafer Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi durumunda kamu kurumları, eczaneler, noterler, bankalar, Borsa İstanbul ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanır. Bu tarihte Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar tertip edilir.

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Ağustos ayının ilk haftası geride kalırken vatandaşlar, bu ay kutlanacak Zafer Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi durumunda kamu kurumları, eczaneler, noterler, bankalar, Borsa İstanbul ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanır. Bu tarihte Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar tertip edilir. Peki Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? İşte, resmi tatil bilgisi…

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 30 Ağustos resmi tatil olduğundan eczane, noter, sağlık ocağı, hastane, banka başta olmak üzere diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak.

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. 2012 yılında yenilenen bu yönetmeliğe göre:Zafer Bayramı törenleri, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay Başkanlığıyla koordine edilerek yürütülür.

2023 resmi tatiller

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar