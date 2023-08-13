30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

Ağustos ayının ilk haftası geride kalırken vatandaşlar, bu ay kutlanacak Zafer Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi durumunda kamu kurumları, eczaneler, noterler, bankalar, Borsa İstanbul ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanır. Bu tarihte Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar tertip edilir.Abone ol
Ağustos ayının ilk haftası geride kalırken vatandaşlar, bu ay kutlanacak Zafer Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi durumunda kamu kurumları, eczaneler, noterler, bankalar, Borsa İstanbul ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanır. Bu tarihte Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar tertip edilir. Peki Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? İşte, resmi tatil bilgisi…
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 30 Ağustos resmi tatil olduğundan eczane, noter, sağlık ocağı, hastane, banka başta olmak üzere diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak.
30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. 2012 yılında yenilenen bu yönetmeliğe göre:Zafer Bayramı törenleri, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay Başkanlığıyla koordine edilerek yürütülür.
2023 resmi tatiller
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar