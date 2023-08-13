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Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı tamamlandı

Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı tamamlandı

Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışında 2 bine yakın bisikletçi, İstanbul Boğazı’nın eşsiz doğal güzellikleri arasında pedalladı.

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Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, birçok ülkeden 2 bine yakın bisikletçiyi İstanbul Beykoz’da bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Kurumsal İletişim, Marka ve Medya Yönetimi Direktörü Aslıhan Ahızkal’ın startını verdiği yarışın 93 kilometrelik uzun parkurunda erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Aydın Köfteci ikinci, Ömer Taha Yalçın üçüncü oldu.

Uzun parkurda kadınlarda ise birinciliği Şeniz Pamuk, ikinciliği Merve Güney, üçüncülüğü Züleyha Dikbaş elde etti. İstanbul’un 43 kilometrelik kısa parkurunda ise; erkeklerde Takyeddin Kuluk, kadınlarda Sevcan Alper birinciliği aldı. Erkeklerde ve kadınlarda yarışı dereceyle tamamlayan diğer isimler Aylin Yüce, Kübra Nur Pınarak, Bilal Köse ve Yunus Özdemir oldu.
Yarışın İstanbul etabı, ödülü töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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