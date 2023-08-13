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Gaziantep'te iki hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!

Gaziantep'te iki hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!

GAZİANTEP'in ŞAHİNBEY ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Mahmut K. idaresindeki 27 AVC 302 plakalı hafif ticari araç ile Servet K. yönetimindeki 27 AOV plakalı hafif ticari araç, Osmanlı Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücü Servet K. hayatını kaybetti, diğer sürücü Mahmut K. ve iki araçtaki 7 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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