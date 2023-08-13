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Türk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdı

Türk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 17 milyon 182 bin 55 dolara ulaştı.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden 7 ayda 109 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Gürdoğan, bu yılın ocak-temmuz döneminde 3 bin 576 ton çay ihraç edilerek 17 milyon 182 bin 55 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde çay ihracatından 13 milyon 170 bin 966 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 30 arttı. Belçika, ABD ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 6 milyon 926 bin 4, ABD'ye 2 milyon 210 bin 244, Birleşik Krallık'a da 1 milyon 930 bin 622 dolarlık çay ihraç edildi."

Gürdoğan, ihracat artışına paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, bu dönem Suudi Arabistan, Cezayir, Kongo, Slovakya, Meksika, İtalya, Brezilya, Polonya, Gabon, Yeni Zelanda, Portekiz, Angola, Togo ve Ruanda'ya da çay satıldığını aktardı.

Türk çayına ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Gürdoğan, yıl sonuna kadar çay ihracatının artış trendini sürdüreceğinden ümitli olduklarını kaydetti.

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