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Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücreti kaç para oldu? Müzekartla ücretsiz mi?

Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücreti kaç para oldu? Müzekartla ücretsiz mi?

Müzekart ücreti belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! Yapılan açıklamada müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart’ın fiyatı bu yıl da 60 lirada sabit tutuldu! Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücreti kaç para oldu? Müzekartla ücretsiz mi?

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 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla bu yıl da 60 lira olarak sabit bırakıldığı belirtildi. Peki Müzekart kimlere ücretsiz? Müzekarttan kimler ücretsiz yararlanacak?

Topkapı Sarayı Müzesi Giriş Ücreti

MüzeKart, Topkapı Sarayı'nda geçerli değil. Topkapı Sarayı Müzesi’nin bilet ücreti 100 TL, hare bölümü bu fiyata dahil değildir ve harem bölümü giriş ücreti 70 TL, aya irini müzesi giriş ücreti 60 TL’dir. Ayrıca Müze Kart ile Harem bölümüne ve Aya İrini bölümüne giriş yasaktır.

Topkapı Sarayı Müze’sine ücretsiz giriş sağlayabilenler, 18 yaşının altındaki kişiler ve 65 yaş üstündeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Gaziler, şehit ve gazi eşleri ile bu kişilerin çocukları, engelliler, askerler, basına ait kimlik kartına sahip olanlardır.

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