Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan İstanbul'un taksi sorunuyla ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Biz İstanbul’un taksi sorununa yaklaşırken bu iş yerel yönetime mi yarar merkezi hükümete mi yarar yaklaşımında değiliz. Sorunun çözülmesini istiyoruz. En önemli önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşa yarasın yeter” dedi.

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un taksi sorunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin izni çıkan 2 bine yakın dolmuşun taksi dönüşümünü gerçekleştirmesini beklediklerini açıkladı.

İstanbul’daki taksi sorununa ilişkin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a açıklamalarda bulunan Bakan Uraoğlu, hükûmetin taksi artışı konusunda zorluk çıkardığı iddiasına karşılık şunları kaydetti:

"2 bine yakın dolmuşun da taksiye dönüşmesi için izin çıktı"

“İstanbul’da toplu taşımada metrolar devreye girdi. Bu nedenle bazı toplu ulaşım araçları, eski fonksiyonunu kaybetti. Mesela dolmuşlar. Dolmuşların taksiye dönüşmesi kararı alındı. Bu kararı belediyeyle birlikte aldık. Bu dönüşümün bir kısmı gerçekleşti. Yaklaşık bin 700 dolmuş, taksiye dönüştü. 2 bine yakın dolmuşun da taksiye dönüşmesi için izin çıktı. Belediyenin bu süreci bir an önce bitirmesi gerekiyor. Bu süreç bittikten sonra İstanbul’un taksi ihtiyacını saptayıp yeni taksilerin hizmete girmesi sağlanır.”

"Neden dolmuşların dönüşümü bekleniyor?"

Uraloğlu, "Neden dolmuşların dönüşümü bekleniyor? Neden hemen yeni taksilere onay verilmiyor?” sorusuna, “Şehir trafiğinin durumunu dikkate almak gerekir. Bir plan çerçevesinde bunu yapmak gerekir” diye yanıt verdi.

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