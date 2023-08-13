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Hakimiyetini kaybedip tıra arkadan çarptı. 5 kişi yaralandı

Hakimiyetini kaybedip tıra arkadan çarptı. 5 kişi yaralandı

Bilecik'te hakimiyetini kaybeden bir otomobil park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan K. idaresindeki 11 DL 997 plakalı otomobil, Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeyken Kurtköy köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından park halinde duran 42 YZ 919 plakalı tıra takılı olan 42 YZ 926 plakalı dorseye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sürücü Oğuzhan K., yolcu olarak bulunan Fatma K., Oğuz A., Havva A. ve Eylül A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Tedavileri için Bozüyük Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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