BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da trambüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da trambüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da direkiyon hakimiyetini kaybeden bir araç trambüse çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Malatya- Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzeri 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, S. G ‘nin kullandığı 44 AG 013 trambüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BFT 87 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada M.C. ile Y.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük ile Beşiktaş 15. randevuda
Fatih Karagümrük ile Beşiktaş 15. randevuda
Kıbrıslı Nehir bebek "25 binde 1" görülen hastalığından Türkiye'de kurtuldu
Kıbrıslı Nehir bebek "25 binde 1" görülen hastalığından Türkiye'de kurtuldu
Memur ve memur emeklileri için kulislerde konuşulan zam oranı
Memur ve memur emeklileri için kulislerde konuşulan zam oranı
Ev kadınlarına emeklilik nasıl olacak? Yeni detaylar geldi
Ev kadınlarına emeklilik nasıl olacak? Yeni detaylar geldi
Adana'da büyük uyuşturucu vurgunu! 969 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da büyük uyuşturucu vurgunu! 969 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'de Damla Evren'in sır ölümü! Cesedinin yanındakilere el konuldu
İzmir'de Damla Evren'in sır ölümü! Cesedinin yanındakilere el konuldu
Elazığ’da 50 yıllık caminin yıkımına başlandı!
Elazığ’da 50 yıllık caminin yıkımına başlandı!
Aydın’da yasadışı bahis operasyonu! 14 kişi yakalandı!
Aydın’da yasadışı bahis operasyonu! 14 kişi yakalandı!
İzmir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 24 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 24 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Belediyesi, GES ile yılda 15 milyon TL'lik elektrik tasarruf sağlayacak!
Kütahya Belediyesi, GES ile yılda 15 milyon TL'lik elektrik tasarruf sağlayacak!
Müze kart kaç kere kullanılır? Yılda kaç kere girme hakkı vardır?
Müze kart kaç kere kullanılır? Yılda kaç kere girme hakkı vardır?
Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 22 kök kenevir ele geçirildi
Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 22 kök kenevir ele geçirildi