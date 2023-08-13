Malatya'da trambüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da direkiyon hakimiyetini kaybeden bir araç trambüse çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Malatya- Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzeri 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, S. G ‘nin kullandığı 44 AG 013 trambüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BFT 87 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada M.C. ile Y.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.