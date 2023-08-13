Aydın’da yasadışı bahis operasyonu! 14 kişi yakalandı!

AYDIN’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 4 bin 803 şahıs sorgulanırken, 14 şahıs ise yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, özellikle Yasadışı Bahis/Kumar, Oyun Makinaları ve Tombala suçlarına ilişkin şüpheli şahısları yakalamak amacıyla Yasa Dışı Bahis ve Kumar, Tombala ve Oyun Makinelerine yönelik 77 unsur ve 228 personelin katılımı ile denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyet sonucunda 4 bin 803 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı ve 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.