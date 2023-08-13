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Müze kart almak kaç para oldu, 2023 müze kart fiyatı

Müze kart almak kaç para oldu, 2023 müze kart fiyatı

2023 yılı için geçerli olacak Müzekart ücreti açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Müzekart'ın fiyatı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla bu yıl da 60 lira olarak sabit bırakıldığı belirtildi. Peki Müzekart kimlere ücretsiz? Müzekarttan kimler ücretsiz yararlanacak? Öğrenci müze kartı nasıl alınır, müze kartı nerelerde geçerli? İşte GNS hakkında merak edilenler.

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Müzekart ücreti belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! Yapılan açıklamada müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart’ın fiyatı bu yıl da 60 lirada sabit tutuldu. Ayrıca 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verilecek.

Müzekart'ın fiyatı ne kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350’yi aşkın müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart'ın fiyatı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla bu yıl da 60 lira olarak sabit bırakıldı. 1 Ağustos’tan itibaren ise müze ve ören yerlerine ziyaretler sadece Müzekart ile yapılabilecek.

Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satış fiyatları da güncellenecek.

Öğrenci müze kartı nasıl alınır?

Müzekart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından, fotoğraflı T.C. kimlik kartı, pasaport ya da sürücü belgesi ile Müzekartlarını alabiliyor. Ayrıca isteyenler, "https://muze.gov.tr/" adresine talep edilen bilgileri girerek kredi kartıyla Müzekart alabiliyor.

Müzekart ile kaç kez kullanılır?

18 yaş ve altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından On Türk Lirası bedelle edinilebilen Müzekart İlk Kartım; Müzekart+ ile girilebilen tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca ikişer defa giriş hakkı sağlamaktadır.

Müzekart çıkarmak için ne gerekli?

MüzeKart sahibi olmak için kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi ile bir adet vesikalık fotoğrafınızı yanınıza alarak kart basım istasyonlarına ve satış noktalarına başvurmanız yeterli.

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