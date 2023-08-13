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Adıyaman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Adıyaman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Adıyaman'da seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Sincik istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 58 AEC 675 plakalı kamyonet, Çatbahçe köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Cebrail Gecen ile Cumali Yavuz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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