Aile destek ödemeleri ağustos ayında ne zaman yatacak? Bakanlık açıklaması

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ödeme yapılmasını bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş tarafından araştırılıyor. Her ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

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Ağustos ayı aile destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Normal şartlarda haziran ayında sona erecek olan aile destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. Destek ödemesi alan binlerce kişi ise ödemelerin zamlanıp zamlanmadığını merak ediyor. Peki, ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin tarihi ağustos ayının ilk haftasında gündem oldu. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti.

Buna göre; Ağustos ayı aile destek ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor.



Aile destek ödemeleri uzatıldı

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.



Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.