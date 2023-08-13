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İzmir'de korkunç olay! Annesine satırla saldırdı

İzmir'de korkunç olay! Annesine satırla saldırdı

İZMİR'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, annesine satırla saldırdı. Boynundan ve ellerinden yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, suç aletiyle birlikte polislerce yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G, annesi S.G’ye (52) “Beni uzaylılara öldürtecek” diyerek satırla saldırdı. 

Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne kanlar içinde kaldı, durumu ağır

Adrese gelen sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

S.G’nin buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, satırlı saldırgan suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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