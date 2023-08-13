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Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım çalışmaları başladı!

Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım çalışmaları başladı!

İBB tarafından Galata Köprüsü'nde yapılacak derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları saat 01.00’da trafiğin kesilmesi ve yolun kapatılmasıyla Karaköy-Eminönü istikametinde başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Galata Köprüsü'nde yapılacak derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasının ilk etabı saat 01.00 itibarıyla başladı. Polis ekipleri ve Belediye çalışanlarının yolu beton bariyer ve dubalarla kapatmasının ardından Karaköy-Eminönü istikametinde 20 gün sürecek çalışmalara başladı. İlk etabı 20 gün sürecek çalışmaların diğer etabı da Eminönü-Karaköy istikametinde 20 gün süreceği öğrenildi. Toplamda 40 gün sürecek çalışmalarda trafiğin ise alternatif güzergahlardan sağlanacağı öğrenildi.

1994 yılında inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü’nde, derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları yapacak. Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen asfalt kullanılacak. Yapılacak bakım onarım çalışmaları ile köprünün ömrünün uzaması ve depreme karşı direncinin arttırılması bekleniyor.

Alternatif Güzergahlar

Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar, Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne yönlendirilecek. Unkapanı Kavşağı'nı takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak.

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