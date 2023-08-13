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Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığını ne zaman bırakacak? CHP kulislerinde konuşuluyor

Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığını ne zaman bırakacak? CHP kulislerinde konuşuluyor

Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi ne zaman bırakacağıyla ilgili CHP'li bir MYK üyesi, yerel seçim sonrasına işaret etti.

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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Star Gazeteci yazarı Resul Tosun, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu.

Değişim taleplerinin dillendirildiği CHP'de Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakıp bırakmayacağı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir kulisi gazeteci Acet, verdi.

"Seçimden sonra dönüşüm olur"

Kılıçdaroğlu ile ilgili kulis bilgisi veren Acet "CHP’li bir MYK üyesiyle konuştum, kendi isminin kullanılmasını istemediği için isim vermiyorum.  ‘Kemal Bey zaten Ağabey, Kemal Bey’in uzun süre Genel Başkan olma niyeti yok. Seçimlerden sonra uzun ve rahat bir dönem var. O süreç içerisinde bu dönüşüm olur’ şeklinde bir değerlendirme de bulundu." dedi.

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