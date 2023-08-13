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Hatayspor deplasmanda Pendikspor'u 5-1 mağlup etti

Hatayspor deplasmanda Pendikspor'u 5-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor deplasmanda Pendikspor'u 5-1 mağlup etti.

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Trendyhol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk haftasında Pendikspor, Hatayspor'u konuk etti. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 5-1 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Strandberg, 23. dakikada Görkem Sağlam, 46. dakikada Bertuğ Yıldırım, 57. dakikada ve 85. dakikalarda da Dele-Bashiru kaydetti. Pendikspor'un tek golünü 90+4'te Thuram attı. 

Bu sonucun ardından Hatayspor lige üç puanla başlarken Pendikspor, sıfır puanda kaldı.

Gelecek hafta Hatayspor, Kasımpaşa'yla Pendikspor da Beşiktaş'la karşılaşacak.

Hatayspor 6 ay sonra lige döndü

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Hatayspor, 6 ay sonra yeşil sahalara döndü. 

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