Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor deplasmanda Pendikspor'u 5-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyhol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk haftasında Pendikspor, Hatayspor'u konuk etti. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 5-1 kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Strandberg, 23. dakikada Görkem Sağlam, 46. dakikada Bertuğ Yıldırım, 57. dakikada ve 85. dakikalarda da Dele-Bashiru kaydetti. Pendikspor'un tek golünü 90+4'te Thuram attı.
Bu sonucun ardından Hatayspor lige üç puanla başlarken Pendikspor, sıfır puanda kaldı.
Gelecek hafta Hatayspor, Kasımpaşa'yla Pendikspor da Beşiktaş'la karşılaşacak.
Hatayspor 6 ay sonra lige döndü
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Hatayspor, 6 ay sonra yeşil sahalara döndü.