Kayserispor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak.Abone ol
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açacak. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kayserispor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)
Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Kayseri Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İlk 11'ler
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Baran Ali, Karimi, Cardoso, Thiam
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu