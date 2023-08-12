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Kayserispor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Kayserispor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açacak. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kayserispor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Kayseri Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İlk 11'ler
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Baran Ali, Karimi, Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu

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