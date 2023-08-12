Manş Denizi'nde göçmen botu battı: 6 kişi öldü

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi hastanelere kaldırıldı.

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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, yerel saatle 04.00 sularında Fransa'nın Cap Gris Nez bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı.

İngiliz sahil güvenlik gemileri, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye hareket etti. Fransa'ya ait gemi ve helikopterlerce de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Merkezi Fransa'da bulunan sivil cankurtaran örgütlerince, biri kadın 54 kişinin kurtarıldığı ve botun çok kalabalık olduğu bildirildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin bir bölümü Fransa'nın Calais kentindeki, bir kısmı da İngiltere'nin Dover kentindeki hastanelere nakledildi.

İngiltere ile yaptığı devriye anlaşmasından sonra Fransa, düzensiz göçmenleri durdurmaya yönelik sahillerdeki devriye faaliyetlerini yüzde 40 artırmıştı.

İngiltere, 2018'den bu yana 100 bin düzensiz göçmenin Manş Denizi üzerinden ülkeye girdiğini duyurmuş, yılbaşından beri ise bu sayının 10 Ağustos itibarıyla 15 bin 826 olduğunu açıklamıştı.

Adaya sadece 10 Ağustos'ta 755 kişinin kaçak geldiği belirlenmiş, bu rakam 2023'teki en yüksek düzensiz göçmen girişi olarak kayıtlara geçmişti.