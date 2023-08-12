BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de boğulma faciası! Serinlemek için girdikleri barajda can verdiler

Kayseri'de boğulma faciası! Serinlemek için girdikleri barajda can verdiler

Kayseri'nin Develi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren yabancı uyruklu iki kişi boğularak can verdi.

Abone ol

İlçede bulunan Gümüşören Barajı'nda meydana gelen olayda, aileleri ile birlikte pikniğe giden yabancı uyruklu Safhan El N. (14) ile Yusuf El A. (15) serinlemek için baraj gölüne girdi. Ailelerinin ihbarı üzerime bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan Yusuf El A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Büyükşehir İtfaiyesi Sualtı Arama-Kurtarma Ekibi de yaptıkları çalışma sonucu Safhan El N.'nin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da akıma kapılarak direkten düşen elektrikçi öldü!
Adana'da akıma kapılarak direkten düşen elektrikçi öldü!
Amasya-Samsun yolundaki tünelde tırlar çarpıştı!
Amasya-Samsun yolundaki tünelde tırlar çarpıştı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'da yıkılan ağır hasarlı bina oranını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'da yıkılan ağır hasarlı bina oranını açıkladı
Eskişehir yeni haftada 48 dereceyi görecek!
Eskişehir yeni haftada 48 dereceyi görecek!
Sivas'ta 3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu!
Sivas'ta 3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu!
Ayna konseri Bilecik Pazaryeri'ni salladı!
Ayna konseri Bilecik Pazaryeri'ni salladı!
Kanada tarihinin en kötü yangın sezonu: 13.4 milyon hektarlık alan kül oldu!
Kanada tarihinin en kötü yangın sezonu: 13.4 milyon hektarlık alan kül oldu!
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı!
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı!
Covid-19 hortladı Eris varyantı için uzmanlar o tarihe dikkat çekti! Eris varyantının belirtileri neler?
Covid-19 hortladı Eris varyantı için uzmanlar o tarihe dikkat çekti! Eris varyantının belirtileri neler?
Yerli motor "Yeni ALTAY Tankı"nı yürütmeye hazırlanıyor!
Yerli motor "Yeni ALTAY Tankı"nı yürütmeye hazırlanıyor!
Markete gidip evine döndü dehşeti yaşadı! Çığlıklarına koştular
Markete gidip evine döndü dehşeti yaşadı! Çığlıklarına koştular