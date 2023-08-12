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Adana'da akıma kapılarak direkten düşen elektrikçi öldü!

Adana'da akıma kapılarak direkten düşen elektrikçi öldü!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, akıma kapılarak direkten düşen elektrikçi hayatını kaybetti.

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Elektrikçi Murat Şahin, Akkapı Mahallesi'ndeki bir evin enerji bağlantısını sağlamak için merdivenle sokaktaki elektrik direğine çıktı.

Çalışma sırasında akıma kapılan Şahin, zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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