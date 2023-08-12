BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Ayna konseri Bilecik Pazaryeri'ni salladı!

Ayna konseri Bilecik Pazaryeri'ni salladı!

BİLECİK'in PAZARYERİ ilçesinde düzenlenen Ayna konserinde binlerce kişi doyasıya eğlendi.

Abone ol

Bilecik'te Beliz Organizyon tarafından Pazaryeri Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Colour Campfest ilçe sınırları içindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda yapıldı.

Yılların eskitemediği Ayna Grubu'nun sahnesi öncesi Bilecikli Rap Sanatçısı Tolga İnci sahne aldı. Ardından kentin sevilen grubu Sabaha Karşı Onbir, pop müzik sanatçılarından Beyza Bakırcı ve Rock Müzik Efsanesi Kasamam grubu sahne aldı. Ardından 1996 yılında kurulan Ayna grubu sahneye çıkarken, binlerce kişi şarkılarıyla adeta kendinden geçti. Konser sonundan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altan ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin sahneye çıkarak, sanatçılara plaket verdi.

İlçelerinde böylesine güzel bir organizasyona imza atan Betül Uyar ve Filiz Bulut teşekkür eden Başkan Tekin, "İlçemizde yılların eskitemediği Ayna Grubu'nu ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Bizlerde gençlik yıllarımıza gittik. Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda 2 gün düzenlenen festival gibi organizasyonda doya doya eğlendik. Bundan sonraki etkinliklere bizlerde şimdi olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanada tarihinin en kötü yangın sezonu: 13.4 milyon hektarlık alan kül oldu!
Kanada tarihinin en kötü yangın sezonu: 13.4 milyon hektarlık alan kül oldu!
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı!
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı!
Covid-19 hortladı Eris varyantı için uzmanlar o tarihe dikkat çekti! Eris varyantının belirtileri neler?
Covid-19 hortladı Eris varyantı için uzmanlar o tarihe dikkat çekti! Eris varyantının belirtileri neler?
Yerli motor "Yeni ALTAY Tankı"nı yürütmeye hazırlanıyor!
Yerli motor "Yeni ALTAY Tankı"nı yürütmeye hazırlanıyor!
Markete gidip evine döndü dehşeti yaşadı! Çığlıklarına koştular
Markete gidip evine döndü dehşeti yaşadı! Çığlıklarına koştular
Rusya, 47 yıl aradan sonra Ay’daki rekabete tekrar katılıyor!
Rusya, 47 yıl aradan sonra Ay’daki rekabete tekrar katılıyor!
Vedat Işıkhan memur ve memur emeklisine zam için tarih verdi: Tüm tarafları memnun edecek
Vedat Işıkhan memur ve memur emeklisine zam için tarih verdi: Tüm tarafları memnun edecek
Nilüfer Marmaris'teki konserinde ayakta alkışlandı
Nilüfer Marmaris'teki konserinde ayakta alkışlandı
Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi!
Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi!
Türkiye’nin en karanlık bölgesinde gökyüzü gözlemcileri kamp kurdu!
Türkiye’nin en karanlık bölgesinde gökyüzü gözlemcileri kamp kurdu!
İstanbul'da kuraklık alarmı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 64 günlük su kaldı
İstanbul'da kuraklık alarmı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 64 günlük su kaldı