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MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki

MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye "yerel seçimlerde komşu olalım" çağrısına olumsuz yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'ya tepki göstererek “Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet, faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yerel seçim ittifakı çağrısı yapması siyasetin gündemine bomba gibi düştü. 

Bahçeli'nin davetine İYİ Parti'den gelen olumsuz yanıtlar, MHP yönetiminde tepkiyle karşılandı. İYi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!" açıklamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan tepki gecikmedi.

Yalçın, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler için çağrıda bulunduğu İYİ Parti'den gelen yanıtı değerlendirdi.

"Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığı"

Yalçın, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin samimi ve yürekten çağrısına ip cephesinden yetkili yetkisiz devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkâr çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi. Kendini köksüzlüğe mahkûm etmiş ve siyasi ikbalini CHP'ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına, hatta yoldaşlığa soyunmuş bir partinin sözcüleri tarafından MHP'ye ve millete milliyetçilik taslanmasıysa bir başka garabet” dedi.

İYİ Parti'nin bugüne kadar birçok hatalı siyasi manevra yaptığını söyleyen Yalçın, “Millet nezdinde zaten zayıf olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi. Bunlardan biri, altılı masaya efelenip tıpış tıpış yeniden aralarına dönmesi oldu. Bu, utanç verici bir ricat tablosuydu. İYİ Parti'nin bir diğer yanlış siyasi manevrası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çaba göstermesi oldu. Ayrıca zillet ittifakında kalarak başta HDP olmak üzere bütün şer cephesinin Meclis aritmetiği bakımından önünü açan bir iş birliği ve ihanet adımında ısrar etmesiydi. İYİ Parti taifesi şimdi de Genel Başkanımızın memleket hayrına yaptığı 'Bizim mahalleye gelin. Yurt edindiğiniz politik semt, tekin değil. Terörist ve hain kaynıyor. Güvenilir komşular edinin. Güvenli limana demirleyin' kabilinden çağrısını peşinen ve kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddederek en büyük yanlışa düştü” açıklamasında bulundu.

"Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle İYİ Parti'ye ‘ayna' tuttuğunun altını çizen Yalçın, “Bu aynaya sırtını dönen sadece kendini inkâr etmekle kalmaz; aynı zamanda kurumsal kimlik oluşturma, kuyruk ve yancı olmaktan kurtulup duruşuna çekidüzen verme çabalarını sekteye uğratır. Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet; faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır” diye konuştu.

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