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Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

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Dün sahasında oynadığı Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

İdmanda, Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Yarını izinli geçirecek takım, Galatasaray maçının hazırlıklarına 14 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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