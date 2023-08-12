BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta 3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu!

Sivas'ta 3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu!

SİVAS’ın KANGAL ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Abone ol

Kangal ilçesi Karataş mevkiinde buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 3 bin dönüm alanın etkilendiği yangında buğdaylar kül oldu. Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına köylüler de traktörleriyle müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir traktör de devrilerek hasar gördü.

Yangın sonrası havadan çekilen görüntüler zararın boyutunu gözler önüne serdi. Yaklaşık 10 bin ton buğdayın zayi olduğu yangında milyonlarca liralık zarar olduğu tahmin ediliyor.

Yangında yaklaşık 75 dönüm tarlası yanan Vedat Korkmaz, “Olayı haber alır almaz müdahale ettik. Sağolsunlar traktörü olan herkes yardıma koştu. Yaklaşık 3 bin dönüm ekili buğday yandı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayna konseri Bilecik Pazaryeri'ni salladı!
Ayna konseri Bilecik Pazaryeri'ni salladı!
Kanada tarihinin en kötü yangın sezonu: 13.4 milyon hektarlık alan kül oldu!
Kanada tarihinin en kötü yangın sezonu: 13.4 milyon hektarlık alan kül oldu!
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı!
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı!
Covid-19 hortladı Eris varyantı için uzmanlar o tarihe dikkat çekti! Eris varyantının belirtileri neler?
Covid-19 hortladı Eris varyantı için uzmanlar o tarihe dikkat çekti! Eris varyantının belirtileri neler?
Yerli motor "Yeni ALTAY Tankı"nı yürütmeye hazırlanıyor!
Yerli motor "Yeni ALTAY Tankı"nı yürütmeye hazırlanıyor!
Markete gidip evine döndü dehşeti yaşadı! Çığlıklarına koştular
Markete gidip evine döndü dehşeti yaşadı! Çığlıklarına koştular
Rusya, 47 yıl aradan sonra Ay’daki rekabete tekrar katılıyor!
Rusya, 47 yıl aradan sonra Ay’daki rekabete tekrar katılıyor!
Vedat Işıkhan memur ve memur emeklisine zam için tarih verdi: Tüm tarafları memnun edecek
Vedat Işıkhan memur ve memur emeklisine zam için tarih verdi: Tüm tarafları memnun edecek
Nilüfer Marmaris'teki konserinde ayakta alkışlandı
Nilüfer Marmaris'teki konserinde ayakta alkışlandı
Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi!
Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi!
Türkiye’nin en karanlık bölgesinde gökyüzü gözlemcileri kamp kurdu!
Türkiye’nin en karanlık bölgesinde gökyüzü gözlemcileri kamp kurdu!