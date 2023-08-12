BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  SPOR

Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı transfer etti!

Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı transfer etti!

Galatasaray, TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu İlhami Siraçhan Nas ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, İlhami Siraçhan için Ankaraspor'a 10 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Abone ol

Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü Ankaraspor ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10 milyon TL tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1 milyon 350 bin TL, 2024-2025 sezonu için net 2 milyon TL, 2025-2026 sezonu için net 2 milyon 500 bin TL, 2026-2027 sezonu için net 3 milyon TL ve 2027-2028 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerini kullandı.

İlhami Siraçhan Nas, sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden de geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu şiddeti kaç?
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu şiddeti kaç?
Kontrol altına alınmayan diyabet ağır hastalıklara davetiye çıkarıyor!
Kontrol altına alınmayan diyabet ağır hastalıklara davetiye çıkarıyor!
Şanlıurfa’da klima motoru bomba gibi patladı!
Şanlıurfa’da klima motoru bomba gibi patladı!
Kayseri'de boğulma faciası! Serinlemek için girdikleri barajda can verdiler
Kayseri'de boğulma faciası! Serinlemek için girdikleri barajda can verdiler
Adana'da akıma kapılarak direkten düşen elektrikçi öldü!
Adana'da akıma kapılarak direkten düşen elektrikçi öldü!
Amasya-Samsun yolundaki tünelde tırlar çarpıştı!
Amasya-Samsun yolundaki tünelde tırlar çarpıştı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'da yıkılan ağır hasarlı bina oranını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'da yıkılan ağır hasarlı bina oranını açıkladı
Eskişehir yeni haftada 48 dereceyi görecek!
Eskişehir yeni haftada 48 dereceyi görecek!
Sivas'ta 3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu!
Sivas'ta 3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu!
Ayna konseri Bilecik Pazaryeri'ni salladı!
Ayna konseri Bilecik Pazaryeri'ni salladı!
Kanada tarihinin en kötü yangın sezonu: 13.4 milyon hektarlık alan kül oldu!
Kanada tarihinin en kötü yangın sezonu: 13.4 milyon hektarlık alan kül oldu!
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'den gelen yanıta tepki