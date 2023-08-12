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Şanlıurfa’da klima motoru bomba gibi patladı!

Şanlıurfa’da klima motoru bomba gibi patladı!

Şanlıurfa’da bir bankanın çatı kısmında bulunan klima motoru bomba gibi patladı. Patlama sonrası çatıda yangın çıktı.

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Yangın, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankanın çatı kısmında çıktı. İddiaya göre, çatı kısmında bulunan klima motoru aşırı ısınma sonucu bomba gibi patladı.

Patlama sonrası çıkan yangında, çatı kısmı tamamen yanmaya başladı. Siyah dumanların metrelerce yükseldiği çarşı caddesinde sık sık yaşanan patlama sesleri korku ve paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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