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Kontrol altına alınmayan diyabet ağır hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Kontrol altına alınmayan diyabet ağır hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Günümüzde yaygın bir şekilde görülen hastalıklardan olan diyabet, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge, kontrol altına alınmayan diyabetin neden olabileceği sonuçlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Diyabetin, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen bu hastalığın dikkate alınması gereken önemli bir hastalık olduğunu vurgulayan Denizli Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Bilge, “Diyabet, hücrelerde enerji için kullanılması gereken şekerin, hücre yerine kanda şekerin yüksek bulunmasına denilmektedir. Diyabeti tamamen yok edecek bir tedavi bulunmamaktadır yalnız kontrol altında tutulması gereken kronik bir hastalıktır. Kontrol altında tutulamazsa sonuçları hastalar açısında ağır olabilmektedir. Diyabet, ilaç kullanılsa dahi kontrolsüz gitmesi neticesinde hastanın hayatına ve yaşam konforuna etki edecek birçok komplikasyona (istenmeyen sonuçlara) yol açabilmektedir. En önemlileri kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, körlük, bacak ampütasyonu gibi ağır sonuçları olan hastalıklara kapı aralayabilmektedir” dedi.

“Diyabette belirtileri gözden kaçırmayın”

Bir hastalığın müdahalesi ve önlem alınması için belirtilerin iyi takip edilmesi ve tedavi ile uyumun önemli olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Ahmet Bilge, “Diyabette yorgunluk hissi fazla olur, görüşünüzde bulanıklaşma, fazla idrara çıkma, normalden fazla su içme isteği, sinirlilik ve ruh halinizde değişiklikler meydana gelebilir. Yaralarınız geç iyileşir. El ve ayaklarınızdaki karıncalanma ve uyuşma hissi diyabet belirtisi olabilir. Cildinizde kuruluk ve kaşınmada olabilir” ifadelerini kullandı.

Diyabet hastalarının periyodik takiplerini ihmal etmemeleri konusunda uyaran Uzm. Dr. Ahmet Bilge, diyabet hastalarının doktorlarının uyguladıkları tedaviye uymalarını ve bu doğrultuda beslenmelerine özen göstermelerini sözlerine ekledi.

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