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Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu şiddeti kaç?

Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu şiddeti kaç?

MALATYA yine sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Yeşilyurt ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya, bugün bir depremle daha sarsıldı.

Twitter üzerinden açıklama yapan AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük 4,8

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden oldu.

Bir deprem daha!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, 16:40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Vali Hulusi Şahin, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama

Twitter hesabından depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

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