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Fenerbahçe '4 yıldız yükleniyor' paylaşımını sildi

Fenerbahçe '4 yıldız yükleniyor' paylaşımını sildi

Fenerbahçe'nin "4 yıldız yükleniyor" paylaşımını yapmasının ardından 9 yıl geçmesine rağmen şampiyonluğa bir türlü ulaşamaması rakipleri tarafından dalga konusu olmuştu. Sarı-lacivertliler meşhur tweet'i resmen sildi.

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Fenerbahçe 13 Temmuz 2014 tarihinde "4 yıldız yükleniyor" paylaşımından bu yana 9 sene geçti ancak sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşamadı.

9 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı.

Gönderi silindi

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımdaki görseli bugün sildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni politikalarında 5 yıldızı savundukları için böyle bir adımın atıldığı tahmin ediliyor.

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