BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Abone ol

Elsazı - Dutalan köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 3 helikopter, 5 uçakla, karadan da 15 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 3 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 13 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, kontrol altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Mbappe ve Neymar'a kadro dışı şoku!
Mbappe ve Neymar'a kadro dışı şoku!
Eyfel Kulesi, bomba ihbarı sonrası tahliye edildi
Eyfel Kulesi, bomba ihbarı sonrası tahliye edildi
Fenerbahçe Cengiz Ünder'i resmen duyurdu!
Fenerbahçe Cengiz Ünder'i resmen duyurdu!
Zelenski, tüm askere alım şeflerinin görevden alındığını duyurdu
Zelenski, tüm askere alım şeflerinin görevden alındığını duyurdu
Manş Denizi'nde göçmen botu battı: 6 kişi öldü
Manş Denizi'nde göçmen botu battı: 6 kişi öldü
Fenerbahçe '4 yıldız yükleniyor' paylaşımını sildi
Fenerbahçe '4 yıldız yükleniyor' paylaşımını sildi
Ölümcül göç yollarının kesişimindeki Tunus, "düzensiz göçmenlere mezar" oluyor
Ölümcül göç yollarının kesişimindeki Tunus, "düzensiz göçmenlere mezar" oluyor
İsveç'ten nükleer adımı: Geç kalındı
İsveç'ten nükleer adımı: Geç kalındı
Rus Dışişleri: Kırım'a yönelik saldırılar karşılıksız kalmayacak!
Rus Dışişleri: Kırım'a yönelik saldırılar karşılıksız kalmayacak!
Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü!
Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü!
Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı transfer etti!
Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı transfer etti!