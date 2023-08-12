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Mbappe ve Neymar'a kadro dışı şoku!

Mbappe ve Neymar'a kadro dışı şoku!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde yeni sezon resmen başladı. Lig'in en büyük şampiyonluk favorisi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ve Neymar'ı Lorient ile oynanacak lig maçının kadrosuna almadı.

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Fransa Ligue 1'in ilk haftasında PSG, Lorient ile karşılaşacağı maçın kadrosunda büyük bir sürprize imza attı.

Fransız devi, takımın yıldızları Mbappe ve Neymar'ı kadroya almadı.

Ayrılık iddiaları gündemde

Mbappe ve Neymar'ın kadroya alınmaması takımdan ayrılacaklarına dair iddiaları daha da güçlendirdi. Bilindiği üzere Neymar, PSG'den ayrılma talebini kulübe iletirken Mbappe'nin de Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyor. Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın ismi Barcelona ve MLS ekibi Inter Miami ile de yakından anılıyor.

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