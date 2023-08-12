Fenerbahçe Cengiz Ünder'i resmen duyurdu!

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder'i transfer ettiğini duyurdu.

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Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren ve son olarak Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bitirdi.

Fenerbahçe, uzun süreli görüşmelerde bulunduğu hücum oyuncusu Cengiz Ünder'i Fransız devi Marsilya'dan kadrosuna kattı.

"Prensip anlaşmasına varılmıştır"

Sarı-lacivertli takım Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.

15 milyon euro bonservis ödenecek

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

Marsilya forması ile 93 karşılaşmaya çıkan Cengiz Ünder, 18 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Kanat oyuncusu, A Milli Takım formasını da 49 karşılaşmaya çıkarken, 16 kez gol sevinci yaşadı.

İpucu verilmişti

Fenerbahçe 26 yaşındaki futbolcunun transferinin ipucunu ilk olarak Zimbru karşısında oynanan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında vermişti.

Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan ve 5-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle tamamlanan maçta Ferdi Kadıoğlu'nun attığı şık gol sonrasında Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cengiz Ünder'in transferi için ilk mesajı vermişti.

Sarı-lacivertliler, ayrıca Cengiz Ünder'in transferinin sinyalinin verildiği paylaşımda "Dikkat spoiler içerir" ifadelerini kullandı.