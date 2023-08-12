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Süleyman Özışık son nefesini vermeden önce ne dedi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşi Mehmet Özışık ile, hayatını kaybeden Süleyman Özışık'ın son anları ile ilgili canlı yayında konuşuyor.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 4 Ağustos Cuma akşamı hayatını kaybetmişti.

Süleyman Özışık'ın vefatının üzerinden geçen bir haftanın ardından Hadi Özışık ve kardeşi Mehmet Özışık, kardeşleri Süleyman Özışık'ın son anlarını ve son sözlerini canlı yayında değerlendiriyor. 

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