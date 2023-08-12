İstanbulspor deplasmanda Konyaspor'la berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında İstanbulspor deplasmanda Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Konyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

İstanbulspor'un golünü 6. dakikada İbrahim Yılmaz, Konyaspor'un golünü 86. dakikada Cikalleshi attı.

Bu sonucun ardından her iki takım da yeni sezona birer puanla başladı.

Gelecek hafta İstanbulspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Konyaspor da deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

İstanbulspor 9, Konyaspor 10 kişi kaldı

Mücadelenin 60. dakikasında sarı kart gören İstanbulsporlu Ali Yaşar, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Mücadelenin 80. dakikasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonrası İstanbulspor'da Okan Erdoğan ile Konyaspor'da Adil Demirbağ direkt kırmızı kart gördü.