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Kasımpaşa, bol gollü maçta Ankaragücü'nü son dakikada yıktı

Kasımpaşa, bol gollü maçta Ankaragücü'nü son dakikada yıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19:15'te başlayan mücadele 3-2 Kasımpaşa üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelede Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ve 90+3'te Mortadha atarken Başkent ekibinin sayıları 73. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 78. dakikada Renaldo Cephas'tan geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Son dakikada yıkılan Ankaragücü, sahadan puansız ayrıldı. 

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Adana Demirspor'u misafir edecek.

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